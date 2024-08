Po napadu z nožem v Southportu v več angleških mestih znova izgredi

London/Liverpool, 1. avgusta - V več angleških mestih so v sredo znova potekali protesti in izgredi, katerim je botroval ponedeljkov napad z nožem v obmorskem mestu Southport na severozahodu Anglije, v katerem so bile ubite tri deklice. Prišlo je do spopadov s policijo, v Londonu so aretirali več kot 100 ljudi. Napadalcu iz Southporta bodo medtem danes sodili v Liverpoolu.