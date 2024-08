V Angliji v novih izgredih po napadu z nožem ranjeni trije policisti

Sunderland, 3. avgusta - V Sunderlandu na severovzhodu Anglije so v petek zvečer potekali protesti in izgredi, ki jim je botroval ponedeljkov napad z nožem, v katerem so bile ubite tri deklice. Osem ljudi je bilo aretiranih, trije policisti pa so potrebovali zdravstveno oskrbo. Britanska policija se medtem v več krajih pripravlja na nove proteste.