Pregled - OI, 2. 8. (petek)

ROKOMET - Slovenska moška rokometna reprezentanca je v četrtem krogu skupinskega dela olimpijskih iger premagala Japonsko z 29:28 in se uvrstila v četrtfinale. Po medlem uvodu in zaostanku z 2:5 so se le nekako privadili na nekoliko neobičajen rokometni slog Japoncev, v 11. minuti so jim zadihali za ovratnik, pet minut kasneje pa po nasprotnem napadu in golu Jureta Dolenca izenačili. Po obdobju enakovredne igre so nato v 25. minuti prvič povedli. Četrtfinale bo 7. avgusta v Lillu.

ODBOJKA - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na zadnji, tretji tekmi skupinskega dela olimpijskih iger v skupini A premagala olimpijske prvake Francoze s 3:2. S tem slovenski odbojkarji v četrtfinale napredujejo kot neporaženi in zmagovalci skupine A. Zdaj bodo nestrpno pričakovali konec predtekmovanja, ki bo razkrilo četrtfinalne pare.

ATLETIKA - Slovenske atletinje so prvi tekmovalni dan olimpijskih iger v Parizu ostale brez presežka. Že dopoldne je v kvalifikacijah obstala Lia Apostolovski, 26. v skoku v višino, v večernem programu pa sta izpadli Neja Filipič, 18. v troskoku, in Klara Lukan, 22. v teku na 500 metrov, medtem ko Anito Horvat, 36. v teku na 800 metrov, v soboto čaka repasaž.

KAJAK/KANU - Tekmovalci v kajakaškem krosu so opravili vožnji na čas, ki sta določili izhodišča za izločilne boje. Od četverice Slovencev je najboljši dosežek z 12. časom v ženski konkurenci dosegla Eva Terčelj. Nastopili so še Eva Alina Hočevar, Peter Kauzer in Benjamin Savšek. Tekmi bosta v soboto.

VESLANJE - Slovenski veslač Isak Žvegelj je v olimpijskem finalu D v centru na reki Marni osvojil četrto mesto, kar je skupno zadoščalo za 22. mesto. Drugo slovensko veslačico Nino Kostanjšek zadnji nastop čaka v soboto, ko se bo merila v finalu C za uvrstitev med 12. in 18. mestom.

JADRANJE - Slovenska jadralca Tina Mrak in Jakob Božič sta na olimpijskem regatnem polju v Marseillu v mešanem razredu 470 po dveh regatah na 12. mestu med 19 posadkami, s 15. in osmim mestom imata na začetku tekmovanja 23 točk. Na čelu sta Japonki Keiju Okada in Miho Yoshioka s tremi točkami za zmago in drugo mesto.

JUDO - Slovenski judoist Enej Marinič je že po uvodnem dvoboju v kategoriji nad 100 kilogramov končal olimpijski turnir. V tej kategoriji je dvema naslovoma olimpijskega prvaka dodal še tretjega francoski judoist Teddy Riner. Nova olimpijska prvakinja v judu nad 78 kilogramov je Brazilka Beatriz Souza.

PLAVANJE - Francoski plavalni zvezdnik Leon Marchand je domače navijače razveselil še s četrto zlato medaljo. Najboljši je bil še na 200 m mešano, kjer je z 1:54,06 postavil olimpijski rekord in drugi najhitrejši čas v zgodovini. Avstralka Kaylee McKeown si je priplavala zlato na 200 metrov hrbtno, Avstralec Cameron McEvoy pa na 50 metrov prosto.

TENIS - Drugi igralec svetovne teniške lestvice, Srb Novak Đoković, je drugi finalist olimpijskega turnirja, v finalu se bo pomeril s Špancem Carlosom Alcarazom. Češka tenisača Katerina Siniakova in Tomaš Machač sta nova olimpijska prvaka v mešanih dvojicah.