Pregled - OI, 1. 8. (četrtek)

ROKOMET - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na četrti tekmi olimpijskega turnirja v Parizu doživela tretji poraz. V dvoboju 4. kroga skupine A je bila danes boljša Norveška z 29:22 (15:10). Slovenijo zadnja tekma predtekmovanja čaka v soboto proti Švedski.

JUDO - Slovenska judoistka Metka Lobnik je nastope na olimpijskem turnirju v kategoriji do 78 kilogramov končala že po uvodnem krogu. Olimpijski naslov v tej kategoriji je osvojila Italijanka Alice Bellandi, ki je Italiji prinesla peto zlato kolajno teh iger. V kategoriji do 100 kg je novi olimpijski prvak postal azerbajdžanski judoist Zelim Kocojev.

LOKOSTRELSTVO - Žiga Ravnikar je nastope na olimpijskih igrah končal v prvem krogu med posamezniki v disciplini ukrivljeni lok. Z izidom 6:4 je bil od njega boljši Italijan Federico Musolesi.

JADRANJE - Slovenska deskarka Lina Eržen je na olimpijskem regatnem polju v Marseillu kot prva med petimi slovenskimi jadralskimi posadkami končala olimpijske nastope. Eržen je bila 21. med 24 tekmovalkami in ostala brez zaključnih bojev.

KAJAK/KANU - Tako kot kanuistu Benjaminu Savšku je na OI v Parizu tudi kajakašu Petru Kauzerju usodo krojila sodniška odločitev. Sodnik mu je v polfinalnem nastopu dosodil 50 kazenskih sekund, s katerimi ni imel nobene možnosti, da bi se uvrstil v finale. Zmagal je Italijan Giovanni di Gennaro.

GIMNASTIKA - Ameriška gimnastična zvezdnica Simone Biles je kljub težavam na dvovišinski bradlji v finalu olimpijskega mnogoboja upravičila pričakovanja in se osem let po Riu 2016 vrnila na olimpijski prestol. Skupno je to zanjo šesta zlata kolajna z OI in obenem po ekipni zmagi z reprezentanco ZDA še druga zlata v Parizu.

TENIS - Kitajska igralka Qinwen Zheng je v polfinalu olimpijskega turnirja v Parizu izločila prvo igralko sveta, Poljakinjo Igo Swiatek. V finalu se bo pomerila s Hrvatico Donno Vekić. Branilec naslova iz Tokia Nemec Alexander Zverev je izgubil proti Italijanu Lorenzu Musettiju, ki se bo v polfinalu pomeril s Srbom Novakom Đokovićem, drugi polfinale je Španec Carlos Alcaraz - Kanadčan Felix Auger-Aliassime.

PLAVANJE - Avstralske plavalke so bile najhitrejše v finalu 4 x 200 metrov prosto. S časom 7:38,08 so dosegle nov rekord olimpijskih iger, za svetovnim rekordom, ki so ga odplavale julija 2023, pa so zaostale za 58 stotink sekunde. Drugo mesto so zasedle Američanke, za katere je Katie Ledecky, osvojila 13. olimpijsko medaljo in postala najtrofejnejša ameriška olimpijka vseh časov.

ATLETIKA - Komplete medalj so začeli deliti tudi v atletiki. V hoji na 20 kilometrov je med moškimi zmagal Ekvadorec Brian Daniel Pintado, med ženskami pa Kitajka Yang Jiayu.