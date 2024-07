Čestitke zlati judoistki in drugim športnikom tudi v Slovenski hiši

Pariz, 30. julija - Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je nocoj v Slovenski hiši v Parizu pripravil dogodek za Slovence, ki živijo v Franciji. Športnicam in športnikom je za današnje odlične uspehe, še posebej Andreji Leški za zlato medaljo v judu, med drugim čestital podpredsednik vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon.

"Zagotovo bo to dodaten zagon tudi ostalim športnikom za odlične uspehe," je ob prvi osvojeni medalji slovenskih športnikov na teh olimpijskih igrah dejal minister. "Kamorkoli gremo, smo izredno uspešni. Zakaj? Vse, kar Slovenke in Slovenci delamo, delamo z ljubeznijo," so njegove besede povzeli v uradu za Slovence v zamejstvu in po svetuje.

Uvodoma je rojake, ki živijo v Franciji, pozdravila državna sekretarka Vesna Humar, ki je izpostavila, da v Franciji živijo in delajo številni Slovenci. "Njihov uspeh dokazuje, da smo Slovenci uspešni, kamorkoli pridemo," je dejala.

Tudi veleposlanica Slovenije v Franciji Metka Ipavic je poudarila, da so športniki in kulturniki največji ambasadorji Slovenije v Franciji in se jim zahvalila za njihov velik doprinos.

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac je v nagovoru izpostavil pomen povezovanja preko športa in kulture, ki sta vezivno tkivo vseh Slovencev, ne glede na to, kje živijo.

Večer v Slovenski hiši so zaokrožili s prijetnim z druženjem in kulturnim programom, ki ga je obogatil v Franciji živeči slovenski dramski igralec in prevajalec Ante Bračič in nastop glasbenikov iz Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel iz Gorice.

Po ocenah urada v Franciji živi okoli 20.000 ljudi slovenskega porekla. Velik del jih je svoj drugi dom našlo na območju vzhodne Francije, večje skupnosti Slovencev so še v Parizu, Nici, Marseillu in drugod, so sporočili iz urada.