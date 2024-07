Pregled - OI, 30. 7. (torek)

JUDO - Judoistka Andreja Leški je v kategoriji do 63 kg osvojila zlato olimpijsko medaljo ter tako Sloveniji priborila prvo odličje na igrah v Parizu. Slovenka je v finalu z iponom premagala Mehičanko Prisco Alcaraz. V spomin se ji je vtisnila tudi polfinalna zmaga proti Clarisse Agbegnenou, ki je pred domačim občinstvom branila naslov iz Tokia.

ODBOJKA - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v drugem nastopu na olimpijskih igrah zabeležila drugo zmago. S 3:0 je premagala Srbijo in si tako že zagotovila mesto v četrtfinalu. V petek ob 17. uri jo čaka še zadnji dvoboj v skupini A proti aktualnim olimpijskim prvakom Francozom.

KAJAK/KANU - Slalomista na divjih vodah Eva Alina Hočevar in Peter Kauzer sta uspešno prestala kvalifikacije. Hočevar je v kvalifikacijah kanuistk zasedla 12. mesto in jo polfinale čaka v sredo, Kauzer pa se je med kajakaši v četrtkovo finale uvrstil s 14. mestom.

ROKOMET - Ženske rokometne reprezentance so končale tretji krog skupinskega dela. Slovenke so v svoji skupini doživele pravo ponižanje proti Nemčiji, izgubile so kar z 41:22 (16:9). Naslednja tekma jih čaka v četrtek ob 21. uri, in sicer proti Norveški.

PLAVANJE - Plavalka Neža Klančar je v polfinalu discipline 100 metrov prosto dosegla šesti čas v svoji skupini ter se ni prebila v finale. S časom 53,96 sekunde je tekmovanje končala na 14. mestu. Podelili so tri komplete medalj - na 100 m hrbtno je naslov iz Tokia ubranila Avstralka Kaylee McKeown, na 800 m prosto je Daniel Wiffen postal prvi Irec, ki je osvojil zlato olimpijsko medaljo v plavanju, v štafeti 4 x 200 m prosto pa so slavili britanski plavalci.

ŠPORTNA GIMNASTIKA - Ameriške telovadke so v ekipni tekmi v športni gimnastiki osvojile zlato odličje. Zmagale so s 171,296 točke. Srebro so osvojile Italijanke s 165,494 točke, bron pa Brazilke s 164,497 točke. To je skupno četrto olimpijsko zlato za ameriške telovadke in tretje na zadnjih štirih igrah.