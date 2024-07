Pregled - OI, 29. 7. (ponedeljek)

KAJAK/KANU - Branilec naslova v slalomu na divjih vodah iz Tokia, Slovenec Benjamin Savšek, je po odločitvi sodnikov, da je namerno odrinil vratca, zasedel 11. mesto. Zmagal je francoski kanuist Nicolas Gestin, potem ko je bil najhitrejši že v kvalifikacijah in polfinalu.

ROKOMET - Slovenska moška rokometna reprezentanca si je priigrala prvo zmago na olimpijskih igrah, z 31:29 je premagala Hrvaško. Najbolj učinkovita sta bila Blaž Janc in Aleks Vlah, ki sta dosegla po osem golov, vratar Klemen Ferlin pa je zbral osem obramb.

JUDO - Slovenska judoistka v kategoriji do 57 kilogramov Kaja Kajzer je nastope končala po prvem dvoboju. V finalni borbi je Kanadi prvo zlato olimpijsko odličje v judu priborila Christa Deguchi, ki je v finalu ugnala Južnokorejko Mimi Huh. Med judoisti v kategoriji do 73 kilogramov je zmagal Hidajat Hejdarov iz Azerbajdžana.

ŠPORTNA GIMNASTIKA - Japonski telovadci so osvojili svojo rekordno osmo zlato olimpijsko medaljo v ekipni konkurenci. Drugi so bili Kitajci, ki po slabih nastopih na drogu niso bili več konkurenčni. Tretje mesto so zasedli Američani pred Britanci.

GORSKO KOLESARSTVO - Britanec Tom Pidcock je ubranil zlato medaljo v olimpijskem krosu gorskega kolesarstva po dramatičnem zaključku, v katerem je v zadnjih metrih dirke premagal francoskega tekmeca in favorita Victorja Koretzkyja. Bron je osvojil Južnoafričan Alan Hatherly.

PLAVANJE - Italijan Thomas Ceccon je slavil na 100 m hrbtno potem, ko je v zadnjih metrih za las premagal svoje tekmece ter tako osvojil svojo prvo zlato olimpijsko medaljo. Na 200 m prosto je zmagal David Popovici iz Romunije. Na 100 m prsno je bila najhitrejša Tatjana Smith iz Južne Afrike, na 200 m prosto Avstralka Mollie O'Callaghan, na 400 m mešano pa Summer McIntosh iz Kanade.