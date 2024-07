Pregled - OI, 28. 7. (nedelja)

ODBOJKA - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na uvodni tekmi na olimpijskih igrah v Parizu v skupini A premagala Kanado s 3:1 (21, 20, -20, 21). Slovenski odbojkarji so tako na zgodovinski prvi tekmi na OI prišli do prve zmage.

SLALOM NA DIVJIH VODAH - Slovenska kajakašica Eva Terčelj je v finalu slaloma na divjih vodah na olimpijskih igrah v Parizu zasedla končno sedmo mesto. Zmagala je Avstralka Jessica Fox pred Poljakinjo Klaudio Zwolinsko in Britanko Kimberley Woods.

ROKOMET - Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v drugem krogu olimpijskega turnirja v Parizu premagala Južno Korejo s 30:23 (14:12). Slovenija bo naslednjo tekmo igrala v torek, ko se bo ob 9. uri pomerila z Nemčijo.

PLAVANJE - Plavalci na olimpijskih igrah v Parizu so danes opravili tri finalne nastope, v katerih je domači zvezdnik Leon Marchand poskrbel za zlato in olimpijski rekord, brez tretje zaporedne medalje v isti disciplini pa je ostal Britanec Adam Peaty, ki ga je le za dve stotinki premagal Italijan Nicolo Martinenghi.

GORSKO KOLESARSTVO - Slovenska gorska kolesarka Tanja Žakelj je v olimpijskem krosu na hribu Colline d'Elancourt v Parizu zasedla 30. mesto. Na dosežek na zanjo četrtih olimpijskih igrah gleda realno, saj ni spadala v širši krog favoritinj.

NAMIZNI TENIS - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je na olimpijskih igrah v Parizu v prvem krogu premagal Singapurca Izaaca Queka s 4:2 (-8, 4, 8, 11, -3, 7). V drugem krogu Jorgića čaka Britanec Liam Pitchford, tega je premagal že na OI v japonski prestolnici. Deni Kožul je v svojem prvem dvoboju premagal Indijca Sharatha Kamala Achanto s 4:2 (-10, 9, 6, 7, -8, 10).

TENIS - Nemec Alexander Zverev je suvereno opravil prvo nalogo na poti do ubranitve olimpijskega zlata iz Tokia. V Rolandu Garrosu je premagal Španca Juameja Munarja s 6:2, 6:2.

ROKOMET - V slovenski rokometni reprezentanci bosta v kadru za ponedeljkovo tekmo proti Hrvaški v drugem krogu olimpijskega turnirja v Parizu tudi Matej Gaber in Nejc Cehte, je na spletni strani sporočila Rokometna zveza Slovenije. Tako 33-letni Gaber kot dve leti mlajši Cehte na prvi tekmi proti Španiji nista igrala zaradi poškodbe.

JUDO - Japonski judoist Hifumi Abe in ubekistanska judoistka Dijora Keldijorova sta na olimpijskih igrah v Parizu osvojila zlato medaljo v kategorijah do 66 in 52 kg. Hifumi je bil v finalu z iponom boljši od Brazilca Wiliana Lime in ubranil zlato iz Tokia, Keldijorova pa z vazarijem od kosovske tekmovalke Distrie Krasniqi.