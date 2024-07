Pregled - OI, 27. 7. (sobota)

CESTNO KOLESARSTVO - Kolesarji so se danes merili v vožnji na čas. V ženski konkurenci je naslov olimpijske prvakinje osvojila Avstralka Grace Brown, Slovenki Eugenia Bujak in Urša Pintar sta končali na 16. in 31. mestu. V moški konkurenci je zmagal belgijski kolesarski as Remco Evenepoel. Edini Slovenec Jan Tratnik je po težavah s kolesom končal na 27. mestu.

PLAVANJE - V plavalnem bazenu so danes naslov prvakov osvojili Nemec Lukas Märtens na 400 metrov prosto, Avstralka Ariarne Titmus na 400 metrov prosto, ameriška moška štafeta na 4 x 100 metrov prosto v postavi Caeleb Dressel, Jack Alexy, Chris Guiliano in Hunter Armstrong ter avstralska ženska štafeta v postavi Meg Harris, Emma McKeon, Mollie O'Callaghan in Shayna Jack na 4 x 100 metrov prosto, ki je s časom 3:28,92 postavila tudi nov olimpijski rekord. V štafeti 4 x 100 metrov prosto je v dopoldanskih kvalifikacijah plavala tudi slovenska štafeta Neža Klančar, Janja Šegel, Katja Fain in Tjaša Pintar, ki je zasedla 14. mesto.

JUDO - V najlažjih kategorijah v judu sta prvaka postala Japonka Natsumi Tsunoda v kategoriji do 48 kilogramov in Kazahstanec Jeldos Smetov v kategoriji do 60 kilogramov. Slovenska predstavnica Maruša Štangar je nastope končala po prvem dvoboju.

ROKOMET - Slovenska moška rokometna reprezentanca je na tekmi uvodnega kroga na poletnih olimpijskih iger v Parizu izgubila proti Španiji z 22:25 (11:8). Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana se bodo v ponedeljek pomerili s Hrvaško, sosedski obračun se bo pričel ob 11. uri. V nadaljevanju skupinskega dela jih nato vsak drugi dan čakajo še Švedi, Japonci in Nemci.

KAJAK/KANU NA DIVJIH VODAH - Kajakašica Eva Terčelj in kanuist Benjamin Savšek sta si v današnjih kvalifikacijskih vožnjah zagotovila nadaljnje boje na olimpijskih igrah. Terčelj nadaljevanje čaka v nedeljo, Savška pa v ponedeljek.

VESLANJE - Slovenska veslačica Nina Kostanjšek je na poletnih olimpijskih igrah v Parizu v kvalifikacijah enojca v drugi skupini zasedla tretje mesto in se neposredno uvrstila v četrtfinale. Veslač v skifu Isak Žvegelj pa je v svoji predtekmovalni skupini zasedel četrto mesto in bo v nedeljo nastopil v repasažu.

RAGBI 7 - Francoska moška reprezentanca v ragbiju 7 je na olimpijskih igrah v Parizu poskrbela za prvo zlato medaljo države prirediteljice. V današnjem velikem finalu so Francozi premagali Fidži z 28:7.