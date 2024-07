2 dni do OI - francoske avtomobilske ikone od žabe in spačka do katrce ter petke

Pariz, 24. julija - Francoska avtomobilska industrija ima dolgo tradicijo in je vrsto let sodila med pet največjih na svetu. To se od začetka tega stoletja spreminja, saj število v Franciji izdelanih vozil postopoma pada, z vrha pa jo izrivajo azijski tekmeci. Francoski proizvajalci v avtomobilskih krogih sicer še vedno veljajo za tehnološko in oblikovno avantgardne.

Ta sloves so Francozi osvojili v drugi polovici prejšnjega stoletja, predvsem med 50. in 90. leti, ko so na trg poslali številne ikonične modele avtomobilov, med njimi slavno katrco (Renault 4), Citroenovega spačka (2CV), Renaultovo petko in clia, Peugeotov model 205 GTI in druge.

Verjetno najbolj znan francoski avto vseh časov skoraj 70 let po prihodu na trg ostaja Citroen DS. Ta je v Sloveniji znan kot žaba, v svetu avtomobilizma pa velja za pionirskega pri številnih tehnoloških rešitvah. V DS uporabljene rešitve, kot so hidravlično vzmetenje in luči, ki se prilagajajo smeri vožnje, so še danes del vozil višjega cenovnega razreda.

Francoski proizvajalci vozil imajo v Sloveniji sicer poseben status zaradi tesnih vezi, ki so se v zadnjih 60 in več letih stkale med domačo industrijo in francoskimi znamkami Citroen in Renault. Leta 1959 je bila namreč podpisana prva pogodba o sodelovanju med Tomosom in Citroenom, ki je privedla do ustanovitve koprskega Cimosa, je razvidno iz podatkov Citroena v Sloveniji.

Leta 1972 je nastalo sodelovanje med Renaultom in Revozom, s katerimi so se postavili temelji za proizvodnjo Renaultovih modelov v Novem mestu, ki se nadaljuje še danes. Tako so v Revozu, ki je danes v 100-odstotni lasti Renaulta, sprva proizvajali katrce, nato Renault 5, kasneje model clio, v zadnjem obdobju pa twinga, je razvidno s spletnih strani novomeškega podjetja.

Od velike trojke francoskih proizvajalcev, ki sodijo med najstarejše v panogi nasploh, v Sloveniji s proizvodnjo ni bil prisoten le Peugeot. Slednji izstopa ravno po starosti, saj je prvi avto izdelal že leta 1891, kot drugi za pionirjem na tem področju Karlom Benzom, očetom znamke Mercedes Benz. Peugeot je sicer začel kot proizvajalec mlinčkov za kavo, poper in sol leta 1842, a se je nato preusmeril v avtomobilizem.

Osem let kasneje so mu sledili bratje Renault z modelom 1 CV in ustanovitvijo podjetja Societe Renault Freres. Njihove avtomobile so začeli množičneje uporabljati med prvo svetovno vojno, ko so francoske vojake z njimi vozili na fronto na reki Marni.

Tudi začetki Citroena so tesno povezani z izbruhom prve svetovne vojne. Njegov ustanovitelj Andre Citroen je namreč med veliko vojno izdeloval orožje za francosko vojsko, a je kmalu ugotovil, da bo zanj bolj dobičkonosno, če se bo preusmeril v proizvodnjo avtomobilov. Marca 1919 je javnosti predstavil svoj prvi model, ki ga je poimenoval Tip A.

Lahko bi rekli, da je tradicija francoskih avtomobilov skoraj tako dolga kot tradicija olimpijskih iger moderne dobe, ki so se prvič odvile leta 1896 v Atenah.

Ob tem je kar nekoliko simbolno in v skladu s prodajnimi trendi od leta 2000, ko je Francija s četrtega mesta med svetovnimi proizvajalci s 3,3 milijona prodanih avtov padla na 12. mesto z manj kot pol nekdanje številke, da med glavnimi sponzorji letošnjih iger ne bo francoskih avtomobilskih podjetij. Namesto tega je zastopana Toyota, ki je že več let med nosilnimi sponzorji Mednarodnega olimpijskega komiteja.