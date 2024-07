Črna gora prepovedala oddajanje ruskih medijev, Rusija napovedala protiukrepe

Podgorica, 10. julija - Črnogorska agencija za elektronske medije je pristojnim službam in telekomunikacijskim podjetjem v državi naložila, da najkasneje do danes popolnoma ustavijo oddajanje številnih ruskih medijev. Rusija je prepoved označila za cenzuro in napovedala protiukrepe, poročajo črnogorski mediji.