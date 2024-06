Rusija zaradi ameriških dronov nad Črnim morjem svari pred konfrontacijo z Natom

Moskva, 28. junija - Ozračje nad Črnim morjem v zadnjem času preletava vse več ameriških brezpilotnih letalnikov, je danes sporočilo rusko obrambno ministrstvo in Washington obtožilo, da z droni pomaga Kijevu pri izvajanju napadov na ruske cilje. Ob tem je opozorilo, da bi dejanja ZDA lahko vodila do neposredne konfrontacije med Moskvo in zvezo Nato.