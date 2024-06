Madžarska naj bi preprečila skupno izjavo EU glede obsodbe blokade medijev v Rusiji

Bruselj, 26. junija - EU je kot neutemeljeno obsodila odločitev ruskih oblasti, da blokirajo dostop do več kot 80 evropskih medijev v Rusiji, med katerimi so tudi slovenski, je danes sporočil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell v izjavi, ki so jo podprle vse države članice z izjemo ene. Skupno izjavo v imenu vseh članic je domnevno preprečila Madžarska.