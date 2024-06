Moskva blokirala dostop do 81 evropskih medijev, vključno s portaloma Nova24TV in Demokracija

Moskva, 25. junija - Rusija je blokirala dostop do 81 medijev držav članic EU na ruskem ozemlju, so danes sporočili v Moskvi. Dodali so, da gre za povračilen ukrep, potem ko je Bruselj maja uvedel sankcije proti več ruskim medijem. Izmed slovenskih medijev so ruske oblasti blokirale dostop do spletnih portalov televizije Nova24TV in revije Demokracija.