Predstavniki združenj in zvez nasprotujejo delitvi psihoterapevtov na dva poklica

Ljubljana, 10. julija - Predstavniki nekaterih psihoterapevtskih združenj in zveze pacientov nasprotujejo delitvi psihoterapevtov na dva poklica, saj menijo, da je psihoterapija en samostojen poklic na različnih področjih. Predlog zakona o psihoterapevtski in klinično psihoterapevtski dejavnosti namreč predvideva poklica kliničnega psihoterapevta in psihoterapevta.