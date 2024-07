Ministrstvo podaljšalo javno razpravo o predlogu zakona o psihoterapiji

Ljubljana, 5. julija - Ministrstvo za zdravje je z enega na dva meseca podaljšalo javno razpravo o predlogu zakona o psihoterapevtski in klinično psihoterapevtski dejavnosti, so sporočili z ministrstva. Predlog bo tako v javni razpravi do 31. avgusta. Podaljšanje javne razprave je zahtevalo več organizacij in fakultet.