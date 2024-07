Več organizacij zahteva daljšo javno razpravo o predlogu zakona o psihoterapiji

Ljubljana, 1. julija - Več organizacij in fakultet je kritičnih do zgolj enomesečnega roka za javno razpravo o predlogu zakona o psihoterapevtski in klinično psihoterapevtski dejavnosti. Zahtevajo, da ministrstvo za zdravje, ki je pripravilo predlog, javno razpravo podaljša na dva meseca. Predlog zakona je po oceni organizacij sicer nesistemski in kontradiktoren.