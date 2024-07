Več združenj proti predlogu zakona o psihoterapevtski dejavnosti

Ljubljana, 4. julija - Več združenj in zbornica kliničnih psihologov so opozorili, da je predlog zakona o psihoterapevtski dejavnosti nestrokoven. Moti jih, da bi lahko psihoterapijo v zdravstvu opravljali posamezniki z izobrazbo katerekoli smeri. V Slovenski krovni zvezi za psihoterapijo pa so zadovoljni, da je predlog zakona v javni razpravi.