Slovenske rokometašice na Rogli izgubile proti Madžarkam

Rogla, 9. julija - Ženska rokometna reprezentanca je na Rogli končala prvi del priprav na olimpijske igre v Parizu. Izbranke Dragana Adžića so ob tem odigrale pripravljalno tekmo z Madžarsko, za zaprtimi vrati so bile boljše Madžarke z 31:21, so sporočili z Rokometne zveze Slovenije.