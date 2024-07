V Društvu Viljem Julijan za hitrejši dostop do najnovejših genetskih zdravljenj za otroke z redkimi boleznimi

Ljubljana, 11. julija - V Društvu Viljem Julijan so začeli kampanjo, s katero državo pozivajo, naj slovenskim otrokom z redkimi boleznimi omogoči čim hitrejši dostop do najnovejših genskih zdravljenj. Ker verjamejo, da je ena od ovir tudi denar, so pozvali tudi k ustanovitvi posebnega državnega sklada, s katerim bi nove genske terapije financirali iz javnih sredstev.