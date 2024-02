Belgijski deček kot prvi ozdravljen redkega možganskega tumorja

Pariz, 14. februarja - Belgijski deček Lucas je prvi otrok na svetu, ki so ga ozdravili glioma možganskega debla, je v torek poročala francoska tiskovna agencija AFP. Omenjeni tumor s polnim imenom difuzni intrinzični pontinski gliom (DIPG) letno prizadene približno 300 otrok v ZDA in do 100 v Franciji. Večina jih ne preživi niti prvega leta po diagnozi.