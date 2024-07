Ljubljanska občina zaznamuje 40. obletnico Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

Ljubljana, 8. julija - Mestna občina Ljubljana zaznamuje 40. obletnico Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Ob tej priložnosti bodo organizirali vodene sprehode, pripravili razstavo in odprli prenovljen rastlinjak v Tivoliju. V barve krajinskega parka in slogan Ohranjamo naravo sredi mesta so obenem odeli avtobus LPP na liniji 18.