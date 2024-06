Štiridnevno Poletje v Tivoliju s številnimi dogodki

Ljubljana, 12. junija - MGLC Grad Tivoli in MGLC Švicarija že štirinajsto leto vabita na Poletje v Tivoliju. Letošnja dodana lokacija je Plečnikov avditorij, kjer bodo potekali večerni koncerti skupin, kot sta Čedahuči in Bakalina Velika. Štiridnevno strnjeno dogajanje do sobote poleg koncertov vabi na lutkovne predstave za otroke in vsakodnevno tiskarsko delavnico.