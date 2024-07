Ljubljanski mestni svet sprejel omejitev prireditev v Tivoliju in na Rožniku na pet lokacij

Ljubljana, 1. julija - Ljubljanski mestni svetniki so na današnji seji po hitrem postopku sprejeli predlog sprememb in dopolnitev odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, ki izvedbo prireditev v njem omejuje na pet lokacij. Opozicijski svetniki so po razpravi o tem zapustili sejo, svetnica Jasminka Dedić pa je napovedala vložitev občinskega referenduma.