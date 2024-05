Janković napovedal poskus pogovorov glede prireditev na Rožniku in v Tivoliju

Ljubljana, 21. maja - Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je bogat z biodiverziteto, so pa v njem tudi območja, ki ob ustrezni zaščiti dopuščajo izvajanje prireditev, menijo na Mestni občini Ljubljana. Župan Zoran Janković je v tej luči kritičen do neizdaje soglasij študentom in Magnificu ter je napovedal poskus pogovorov s pristojnimi.