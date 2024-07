Dravske elektrarne v predelavo lesnega plavja v lesne sekance

Maribor, 8. julija - Dravske elektrarne Maribor so pridobile pravnomočno okoljevarstveno soglasje in dovoljenje za predelavo lesnega dela plavja v lesne sekance, ki jih bodo uporabili v Termoelektrarni Šoštanj. S pridobljenima dovoljenjema bodo lahko kmalu začeli izvajati načrtovane trajnostne prakse v skladu z načeli krožnega gospodarstva, so sporočili iz družbe.