Pri DEM v Mariboru bo zgrajen podatkovni center z novim superračunalnikom

Maribor, 4. junija - Dravske elektrarne Maribor (DEM) so prodale del zemljišč na svojem sedežu v Mariboru državi za postavitev sodobnega podatkovnega centra s superračunalnikom. Po besedah premiera Roberta Goloba gre za odlično lokacijo, ki omogoča številne sinergije in s tem dobre možnosti za nadaljnji razvoj računalniških in podatkovnih zmogljivosti v državi.