Dravske elektrarne v gradnjo vetrne elektrarne v Malem Logu

Maribor, 9. maja - Dravske elektrarne Maribor so danes z izbranim izvajalcem, družbo Hmezad TMT, podpisale pogodbo za gradnjo vetrne elektrarne v Malem Logu v občini Loški Potok. Gre za prvo vetrnico, kjer je investitor v lasti države. Gradnja skoraj 2,5 milijona evrov vredne naložbe se bo začela pred poletjem in končala predvidoma konec leta, so sporočili.