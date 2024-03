HSE ob dnevu voda poudarja njihov pomen pri zelenem prehodu

Ljubljana, 22. marca - Skupina HSE, katere hidroelektrarne (HE) na Dravi, Soči in Savi so lani proizvedle več kot tretjino vse električne energije v Sloveniji, ob današnjem svetovnem dnevu voda poudarjajo pomen njihove energije pri zelenem prehodu. Skupina načrtuje obsežna vlaganja v obnovljive vire, eden največjih projektov bodo HE na srednji Savi.