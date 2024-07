Preiskovalka o odvzemih otrok bo za podatke zaprosila porodnišnice

Ljubljana, 4. julija - Preiskovalna komisija DZ o odvzemih otrok, ki naj bi v porodnišnicah potekali od leta 1965 do odreditve parlamentarne preiskave, se je danes dogovorila, da od društva Izgubljeni otroci Slovenije in ministrstva za zdravje dobi podatke o takratnih porodnišnicah. Te bodo prosili za podatke o rojstvih in smrtih novorojenčkov od leta 1965 naprej.