Opozicija za parlamentarno preiskavo glede domnevno ukradenih otrok

Ljubljana, 24. aprila - Opozicijski SDS in NSi sta danes vložili zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave v zvezi z morebitno odgovornostjo funkcionarjev zaradi suma, da so sodelovali v primerih odvzemov mladoletnih oseb oziroma t. i. ukradenih otrok, ki naj bi se v porodnišnicah na območju Slovenije dogajale med leti 1965 in 1991.