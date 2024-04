Na komisiji za peticije o problematiki pred desetletji domnevno ukradenih otrok

Ljubljana, 5. aprila - Komisija DZ za peticije je danes znova obravnavala primer mater, ki so v 70. in 80. letih 20. stoletja v nekdanji Jugoslaviji izgubile otroke, a nekatere dvomijo, da so ti res umrli. Zaradi nesklepčnosti komisija sklepov ni sprejemala, so pa prisotni člani iz SDS in NSi izrazili željo po vzpostavitvi vladne komisije, ki bi obravnavala te primere.