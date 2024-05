DZ odredil parlamentarno preiskavo glede t. i. ukradenih otrok

Ljubljana, 22. maja - DZ je odredil parlamentarno preiskavo glede odvzemov mladoletnih oseb oziroma t. i. ukradenih otrok, ki naj bi se v porodnišnicah na območju Slovenije dogajali med leti 1965 in 1991. Zahtevo za odreditev preiskave sta vložili opozicijski SDS in NSi, na današnji seji so jo podprli tudi v SD. V Svobodi in Levici so odreditvi preiskave nasprotovali.