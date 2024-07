V ECR potrdili Procaccinija in Brudinskega za vodji politične skupine

Palermo, 3. julija - Evropski konservativci in reformisti (ECR) so danes na Siciliji za vodji politične skupine v Evropskem parlamentu potrdili Nicolo Procaccinija iz Bratov Italije in Joachima Brudzinskega iz poljske stranke Zakon in pravičnost (PiS). ECR bo imela v novem sklicu Evropskega parlamenta 84 evroposlancev.