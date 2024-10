Odločanje o razporedu komisarskih zaslišanj povzročilo spor med sredinskimi silami v parlamentu

Strasbourg, 10. oktobra - V političnih skupinah socialistov in Zelenih so danes skupino Evropske ljudske stranke (EPP) obtožili sodelovanja s skrajno desnico pri potrjevanju razporeda komisarskih zaslišanj in s tem kršenja t. i. sanitarnega kordona v Evropskem parlamentu. Skupina EPP je v odzivu poudarila, da je bil vrstni red podoben že v letih 2014 in 2019.