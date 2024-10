Parlamentarni odbor pri komisarskih kandidatih ni ugotovil konflikta interesov

Strasbourg, 10. oktobra - Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve (Juri), ki je preverjal morebiten konflikt interesov pri kandidatih za bodoče člane Evropske komisije, je danes vsem kandidatom prižgal zeleno luč za zaslišanje pred pristojnimi parlamentarnimi odbori, so sporočili iz parlamenta. V političnih skupinah Zelenih in Levice so bili sicer kritični do postopka.