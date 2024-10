Evropski parlament začel preverjati morebiten konflikt interesov pri komisarskih kandidatih

Bruselj, 3. oktobra - Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve je danes začel preverjati izjave komisarskih kandidatov o interesih. Ocena odbora Juri, da pri kandidatu ne obstaja konflikt interesov, je pogoj za vsebinsko zaslišanje pred pristojnim parlamentarnim odborom. V skupini Levica so bili kritični do postopka, za problematično pa so označili tudi Marto Kos.