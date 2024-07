Družba postala na medvrstniško nasilje bolj občutljiva

piše Katarina Bulatović

Ljubljana, 9. julija - Policisti so lani obravnavali več primerov medvrstniškega nasilja kot leto pred tem. To ne pomeni, da je takšnega nasilja več, so ocenili, je pa družba postala nanj bolj občutljiva. Psihologinja Katja Košir je poudarila, da je treba nasilje jasno obsoditi, v družini in šoli pa krepiti predvsem medsebojno spoštovanje in veščine reševanja konfliktov.