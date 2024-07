Člani odborov DZ na skupni seji zavrnili predlagane sklepe opozicije o medvrstniškem nasilju

Ljubljana, 5. julija - Člani treh odborov DZ so na skupni nujni seji več kot sedem ur obravnavali zahtevo SDS o vprašanju medvrstniškega nasilja. V SDS menijo, da je nasilje vedno bolj pogosto, šole so nemočne, pristojni pa ne ukrepajo. Člani odborov so tri sklepe SDS in tri sklepe NSi zavrnili, sklepe koalicije o tem vprašanju pa so podprli.