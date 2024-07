Ministrstvo za digitalno preobrazbo in stroka pričenjajo skupen dialog o problematiki medvrstniškega nasilja

Ljubljana, 4. julija - Ministrstvo za digitalno preobrazbo in strokovnjaki s področja psihologije po kritikah na račun kampanje Premisli, nato stisni pričenjajo skupen dialog. Menijo, da bo otrokom in mladostnikom ponudil varen prostor za razmislek in pogovor o tematiki in problematiki medvrstniškega nasilja in sovražnega govora na spletu, so zapisali v skupni izjavi.