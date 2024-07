Uporabnikom drog na voljo mreža virov pomoči

Ljubljana, 6. julija - V Sloveniji se je za obravnavo uporabnikov drog skozi leta razvila mreža virov pomoči. Ti so dostopni v okviru zdravstvenega sistema in s programi zmanjševanja škode na področju drog in brezdomstva, poudarjajo na NIJZ. Objavili so seznam izvajalcev, kjer so zbrane informacije o storitvah za osebe s težavami zaradi uporabe prepovedanih drog.