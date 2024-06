Na agenciji za varnost prometa opozorili na pogosto in ogrožujočo vožnjo pod vplivom drog

Ljubljana, 18. junija - Na agenciji za varnost prometa so na novinarski konferenci opozorili na pogosto in ogrožujočo vožnjo pod vplivom drog. Anketa agencije kaže, da je večina vprašanih, to je 61 odstotkov, po zaužitju droge v zadnjem letu sedla za volan. To je zaskrbljujoče tudi zato, ker vozniki pod vplivom drog in alkohola ogrožajo vse v cestnem prometu.