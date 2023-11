Na Hrvaškem vse več uživalcev drog

Zagreb, 15. novembra - Razširjenost konoplje na Hrvaškem se je v zadnjem letu podvojila, amfetamina in ekstazija potrojila, kokaina pa početverila, so danes opozorili iz Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Hrvaška je po razširjenosti kokaina in ekstazija nad povprečjem EU, po razširjenosti amfetamina pa je celo na prvem mestu.