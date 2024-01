Poročilo: Opioidi čedalje bolj ogrožajo zdravstvo in varnost v Evropi

Bruselj, 24. januarja - Trg opioidov postaja vse bolj zapleten ter čedalje bolj ogroža zdravstvo in varnost v Evropi, ugotavlja danes objavljeno poročilo Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) in Europola. Padec gojenja maka v Afganistanu ni vplival na pomanjkanje heroina v Evropi, balkanska pot pa ostaja ključna transportna pot zanj.