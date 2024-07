Ministrstvo predstavilo predlog nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja

Ljubljana, 1. julija - Strokovna delovna skupina pod vodstvom Janeza Vogrinca je pripravila končni predlog Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033 in ga predala ministru za izobraževanje Darju Feldi. Predlog prinaša več sprememb na področju predšolske vzgoje in opravljanja splošne mature, pa tudi pri poučevanju učencev priseljencev.