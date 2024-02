V odzivih na osnutek nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja tudi očitki o nepremišljenosti rešitev

Ljubljana, 9. februarja - Osnutek nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja po mnenju predsednice Zveze društev pedagoških delavcev Slovenije Danijele Makovec Radovan ni strateški dokument, ki bi celovito in na sistemski ravni usmerjal razvoj vzgoje in izobraževanja, saj izpušča več področij. Damijan Štefanc s filozofske fakultete opozarja na več nedomišljenih rešitev.