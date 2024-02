Štrukelj: Nacionalni program ne naslavlja bistvenih vprašanj

Ljubljana, 7. februarja - Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir Štrukelj se boji, da rešitve v osnutku nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023-2033 ne naslavljajo bistvenih vprašanj. Kot bistveno vidi vprašanje, ali je izobraževalni sistem še skladen s tehnološkimi spremembami zadnjih 30 let, je dejal.