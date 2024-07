Več članic že predstavilo svoje kandidate za evropske komisarje

piše dopisnik STA iz Bruslja Blaž Mohorčič

Bruselj/Riga/Bratislava/Helsinki, 1. julija - Potem ko so v četrtek voditelji članic EU Ursulo von der Leyen predlagali za nov mandat na čelu Evropske komisije, se bolj zares začenja tudi boj za položaje v komisiji. Več članic je že predstavilo svoje kandidate. Poleg Slovenije so to storile še Slovaška, Latvija, Finska in Irska, znana pa je tudi najverjetnejša španska kandidatka.