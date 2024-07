Za posodobitev namakalnih sistemov na voljo pet milijonov evrov

Ljubljana, 1. julija - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je za naložbe v tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom, razpisalo pet milijonov evrov nepovratnih sredstev. Vlogo je mogoče oddati od 22. julija od 8. ure do vključno 20. septembra do 14. ure.