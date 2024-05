Ministrica Čalušić v Posavju tudi o trajnostnem razvoju

Krško, 30. maja - Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić se je danes mudila v Posavju, kjer je med drugim obiskala biodinamično kmetijo in si ogledala namakalne sisteme. Kot so sporočili z ministrstva, je želela z obiskom tudi podpreti lokalne pobude za trajnostni razvoj.